الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شريف سلامة ينتهي من التحضيرات الخاصة لـ مسلسله الجديد "كف مريم"

شريف سلامة
شريف سلامة

أوشك الفنان شريف سلامة وأسرة المسلسل الدرامي الجديد “كف مريم”  على الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعمل المنتظر عرضه في الموسم الشتوي المقبل. 

وانتهى أبطال المسلسل من بروفات الترابيزة حيث من المقرر أن يبدأ تصوير العمل منتصف الأسبوع المقبل عقب انتهاء المخرج أحمد حسن من معاينة أماكن التصوير والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين في بطولة العمل. 

مسلسل "كف مريم" مكون من 30 حلقة ومن المقرر بدء تصويره الأسبوع المقبل للعرض على إحدى قنوات المتحدة قبل نهاية العام الجاري.

 

قصة مسلسل “كف مريم” 

المسلسل تدور أحداثه حول آدم الذي لديه القدرة على توقع المستقبل من قراءة الكف وتدور الأحداث في إطار صعيدي وهو من بطولة شريف سلامة وتارا عماد وصفاء الطوخي وعصام السقا ومحمود حجازي من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج تامر مرتضى للعرض في الـoff season. 

 

على جانب آخر، يعقد شريف سلامة بصحبة النجمة منى زكي جلسات عمل مكثفة خلال هذه الفترة مع صناع مسلسلهم الجديد "طالع نازل"، للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من إخراج هاني خليفة. 

الفنان شريف سلامة شريف سلامة كف مريم مسلسل كف مريم مسلسلات الأوف سيزون

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