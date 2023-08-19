السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التصوير فى سبتمبر.. شريف سلامة ينضم لنجوم موسم الأوف سيزون بـ"كف مريم"

شريف سلامة
شريف سلامة

تعاقد الفنان شريف سلامة على بطولة المسلسل الدرامي الجديد "كف مريم"، لينضم بذلك لنجوم مسلسلات "الأوف سيزون". 

ويعكف السيناريست أمين جمال حاليًا على كتابة حلقات المسلسل، بينما يقوم المخرج أحمد حسن بمعاينة أماكن التصوير المختلفة استعدادًا لبدء تصوير العمل منتصف شهر سبتمبر المقبل. 

وتعاقدت الشركة المنتجة للعمل مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في بطولة العمل، ومنهم تارا عماد، محمد عبدالعظيم، فتوح أحمد، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، وجار التعاقد مع باقي طاقم عمل المسلسل. 

على جانب آخر، يعقد شريف سلامة بصحبة النجمة منى زكي جلسات عمل مكثفة خلال هذه الفترة مع صناع مسلسلهم الجديد "طالع نازل"، للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من إخراج هاني خليفة. 

في سياق مختلف، بدأت أسرة الجزء الثانى من مسلسل «كامل العدد» بطولة الفنانين شريف سلامة ودينا الشربينى التحضيرات الأولية للمسلسل، حيث ينشغل المخرج خالد الحلفاوى بمعاينة أماكن التصوير، بالإضافة إلى البدء فى اختيار وترشيح باقى الممثلين وتحديد موعد بدء التصوير، حيث لم تتعاقد أسرة المسلسل رسميًا حتى الآن إلا مع الفنانين شريف سلامة ودينا الشربينى، كما يتم التفاوض حاليًا على عرضه فى شهر رمضان أو خارجه مع الجهة المنتجة، والجزء الثانى من المسلسل يتكون من 15 حلقة، وكان الجزء الأول من العمل قد تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى تأليف يسر طاهر ورنا أبوالريش، وشارك فى بطولته إسعاد يونس وأحمد جمال سعيد.

ويتكون مسلسل "كامل العدد" من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب دينا الشربيني كل من شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، والمسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبوالريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

شريف سلامة الفنان شريف سلامة كف مريم مسلسل كف مريم مسلسلات الأوف سيزون

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