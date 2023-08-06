منى زكى بين "طالع نازل" و"لعب عيال" مع كريم عبدالعزيز

تعيش الفنانة منى زكي حالة من النشاط الفني خلال هذه الفترة، حيث تعاقدت على أكثر من عمل فني ما بين السينما والدراما.

وتعقد مني زكي جلسات عمل مكثفة خلال هذه الفترة مع صناع مسلسلها الجديد "طالع نازل" والمقرر أن يشاركها فيه البطولة الفنان شريف سلامة ومن إخراج هاني خليفة.

ومن المقرر أن تبدأ مني تصوير أول مشاهد العمل منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث من المنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل.

على جانب آخر تعاقدت مني زكي على بطولة فيلم"لعب عيال" أمام النجم كريم عبدالعزيز لتعود بذلك للتعاون مع كريم عبدالعزيز من جديد بعد فترة غياب طويلة منذ تقديمها لفيلم "ولاد العم" عام 2009.

ويجري المخرج طارق العريان جلسات عمل مع بطلي الفيلم كريم عبدالعزيز ومني زكي للوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم من ترشيح الأبطال المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير المختلفة استعدادًا لانطلاق تصوير أول مشاهد الفيلم خلال أيام.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي حول العلاقات الزوجية والأسرية.

وحققت منى زكي نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي عبر مسلسلها "تحت الوصاية" المكون من 15 حلقة وشاركها البطولة دياب، ومها نصار، وخالد كمال، ورشدي الشامي، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد، المسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير، ومن إنتاج شركة ميديا هب، وبالتعاون مع الشركة المتحدة.