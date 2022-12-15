شريف سلامة يروج لمسرحيته الجديدة «فرصة سعيدة»

روج الفنان شريف سلامة، لمسرحيته التي تحمل اسم “فرصة سعيدة” وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، وهو موقع لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشر النجم شريف سلامة، فيديو من كواليس المسرحية عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، ويشارك به جمهوره وعلق عليها قائلاً: “موسم الرياض مسرحية فرصة سعيدة”.

المسرحية يتم عرضها ابتداء من يوم 14 من شهر ديسمبر الحالي، وحتى يوم 18 من نفس الشهر على مسرح محمد العلي بالرياض.

يذكر أن آخر الأعمال التي عرضت للفنانة غادة عادل عبر منصة نتفلكيس هو فيلم 11:11 بطولة إياد نصار وإنجي المقدم وعمر الشناوي ومحمد الشرنوبي ونور إيهاب ومن تأليف ياسر عبدالباسط وإخراج كريم أبوزيد.