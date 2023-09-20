الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"الوطنية للانتخابات": السماح لكل مؤسسات المجتمع المدنى بمتابعة انتخابات الرئاسة

مؤتمر الهيئة الوطنية
مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن استعدادها لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن الهيئة ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وستتيح لمندوبي المرشحين بالتواجد في اللجان الفرعية والرئيسية والسماح لكل مؤسسات المجتمع المدني وممثلي ومندوبي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل مصر وخارجها بمتابعة العملية الانتخابية، مطالبة جميع المؤسسات والهيئات بسرعة تسجيل البيانات، ومطالبة الشعب المصري بضرورة ممارسة حقه الدستوري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تتشرف بالإعلان عن استعدادات الانتخابات الرئاسية، وهي الانتخابات الخامسة التعددية التي تشهدها مصر، والثالثة التي تشهدها البلاد بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف بنداري، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات والندوات بمدينة نصر، أن كل مواطن مسجل بقاعدة بيانات الناخبين له الحق في المشاركة بالتصويت في الانتخابات واختيار الرئيس الذي يمثله من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة.

وقال المستشار أحمد بنداري إن الهيئة الوطنية وهي هيئة مستقلة تمامًا بحكم الدستور والقانون، واختصاصاتها وضع القواعد المنظمة لإجراءات عمليــة الانتخابـات الرئاسـية وإصـدار جميـع القـرارات المنظمـة لعملهـا، وتنفيـذ عمليـة الاسـتفتاءات والانتخابـات، وفقًا لأحكام القوانين، وإعــداد قاعــدة بيانــات الناخبيــن مــن واقــع بيانــات الرقــم القومــي، وتحديثهــا وتعديلهــا، ودعــوة الناخبيــن للانتخابــات، وتحديــد مواعيدهــا، ووضــع الجــدول الزمنــي منهــا، وفتــح بــاب الترشــح، وتحديــد المواعيــد الخاصــة بــه، وتلقــي طلبــات الترشــح، وفحصهــا، والتحقــق مــن اســتيفائها الشــروط المطلوبــة، والبــت فيهــا، وإعــلان أســماء المترشــحين ووضــع قواعــد ســير عمليــة الانتخابــات، وندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز للانتخابات، وتحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء، وتحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، وذلك بالتعاون مع كل الجهات والهيئات، فضلًا عن النظر في التظلمات من خلال المحكمة الدستورية العليا.

“الوطنية للانتخابات” تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وتعهد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بأن تكفل الهيئة لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملًا متى توافرت فيهم شروط الترشح، حيث يتقدم كل راغب بأوراقه إلى الهيئة مكتملة، لتعلن الهيئة بعد ذلك عن أسماء المرشحين وتحدد لهم توقيتاتهم للدعاية الانتخابية لعرضها على الناخبين، مطالبة الجميع بضرورة الالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة مع عدم نشر أي أخبار باسم الهيئة إلا من خلال قنواتها الشرعية.

وثمن بنداري البيان الصادر عن مجلس إدارة الحوار الوطني، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية ملتزمة بالقانون والدستور والقواعد المنظمة لهذا الأمر.

وقال إن الهيئة لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو مؤسسة تتطاول أو تعمل على تشويه صورة العرس الديمقراطي والخروج به عن الضوابط المنظمة لهذا الشأن، وأن تخرج الانتخابات الرئاسية بشكل يليق باسم مصر وشعبها العظيم.

واستعرض مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الإنجازات والجهود التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية من أجل التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

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