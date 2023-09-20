الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الوطنية للانتخابات" توضح الإجراءات التى اتخذتها استعدادًا للعملية الانتخابية

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

أوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادا للعملية الانتخابية.

نقاط العرض

وعرض خلال كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، أهم نقاط العرض والتي تمثلت في:-

  1. آليات التفاعل مع الهيئة.
  2. التجهيزات اللوجستية.
  3. قواعد البيانات الانتخابية.
  4. برتوكولات التعاون والاتفاقيات.
  5. نماذج عمل الانتخابات الرئاسية.
  6. البرامج التدريبية.
  7. التواصل مع الهيئة.

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