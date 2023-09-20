"الوطنية للانتخابات" توضح الإجراءات التى اتخذتها استعدادًا للعملية الانتخابية

أوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادا للعملية الانتخابية.

نقاط العرض

وعرض خلال كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، أهم نقاط العرض والتي تمثلت في:-