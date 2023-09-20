الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزيرة التخطيط تصدر قرارًا بتعيين هشام بدر مساعدًا للشراكات الاستراتيجية

السفير هشام بدر
السفير هشام بدر

أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرارًا بتعيين السفير هشام بدر، مساعدًا للوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات.

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هشام بدر عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء: غير مسبوقة على مستوى العالم

رفع كفاءة الأداء 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن وزارة التخطيط تحرص دائما على الاستفادة من الكفاءات والكوادر المتميزة ممن لهم أدوار فعالة ومؤثرة في مجال العمل، مشيرة إلى أهمية الاعتماد على الكوادر التي تملك الخبرة الكافية لقيادة العمل بهدف رفع كفاءة الأداء والوصول بمستوى العمل لأفضل الدرجات.

من جانبه أعرب السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاتراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، عن امتنانه بهذه الثقة، متعهدًا بمواصلة العمل من اجل خدمة الوطن.

أبرز معلومات عن السفير هشام بدر

وتولى السفير هشام بدر عدد من المهمات الدبلوماسية؛ حيث عمل كسفير مصر في ايطاليا ومندوبها الدائم في روما، كما عمل كسفير مصر في اليابان خلال الفترة من 003-2007، كما عمل كمساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وعمل كذلك مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات والهيئات الدولية.

وشغل بدر عدة ناصب دولية منها مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، ورئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس المكتب التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لقضايا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبجنيف تولى مناصب رئيس اللجنة التنفيذية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ورئيس مؤتمر نزع السلاح، ورئيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ورئيس لجنة ميزان المدفوعات بمنظمة التجارة العالمية، ونائب رئيس مجلس حقوق الإنسان/ المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما عمل كرئيس اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بمصر، ورئيس مجلس إدارة النادي الدبلوماسي المصري.

وحصل السفير هشام بدر على أعلى وسام في اليابان وهو الشمس المشرقة "النجمة الذهبية والفضية" من سفارة اليابان في 2022، كما حصل على جائزة "الحملة الصحفية" في 2010 للتفاني والجهود المبذولة لحماية الصحفيين في الصراعات المسلحة.

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ويتولى مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات عدد من المهام تتمثل في؛ وضع استراتيجية أعمال التميز والمبادرات، ومتابعة تنفيذ أعمال الشراكات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إعداد مشروعات العروض التقديمية الخاصة بالمبادرات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم المتعلقة بها، وإعداد آلية تنفيذ برامج التميز على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.

وزيرة التخطيط السفير هشام بدر الدكتورة هالة السعيد مساعد الوزيرة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

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