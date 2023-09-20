محافظ قنا يعلن عن تنظيم معرض "أهلًا مدارس" بمدينة قوص

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن تدشين معرض "أهلًا مدارس" بمدينة قوص، برعاية الغرفة التجارية" لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل أولياء الأمور، في شراء ملابس ومستلزمات الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

تخفيضات 30 %

وأضاف الداودي أن المعرض يضم المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط وزي مدرسي وأدوات مدرسيه وكتابيه وغيرها من الأدوات التي يحتاجها الطلاب، بتخفيضات ما بين 20 إلى 30% عن المعروض بالسوق ، مؤكدًا على حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين ، من أجل المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة فى المناسبات المختلفة على مدار العام، مشيرًا إلى أنه تم التوسع فى إقامة معارض " أهلًا مدارس" بجميع مراكز المحافظة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للإستفادة من التخفيضات على السلع المعروضة بتلك المعارض.

وكان قد، عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا حضره نائب المحافظ حازم عمر وكمال شلبي السكرتير العام للمحافظة، وعلاء الدين محمد حمزة مدير الغرف التجارية، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وذلك لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإقامة معارض “أهلًا مدارس” على أرض المحافظة.

وأشار الداودي إلى أن المحافظة وفرت أماكن بكل من مدينتي قنا وأبوتشت لإقامة فعاليات المعرض بهما، حيث من المقرر إقامة المعرض بنزل الشباب بقنا والقاعة الفرعونية بأبوتشت، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أماكن المعارض لتكون وسط المدينة حتى يتسنى لكل المواطنين الوصول إليها ورؤيتها.

وأضاف المحافظ أن تلك المعارض سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين مطلع الشهر المقبل لشراء متطلبات أبنائهم من مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، مقدمًا شكره لكل القائمين على تنظيم المعارض نظرًا لما يبذلونه من جهود في التخفيف عن كاهل المواطنين.