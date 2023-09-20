الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ قنا يشهد حصاد محصول فول الصويا

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم الأربعاء، حصاد محصول فول الصويا ضمن مشروع استصلاح وزراعة ألف فدان، تم زراعتها بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا لسد الاحتياجات والفجوة الموجودة ببعض المحاصيل.

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتورة أسماء أحمد حسين، المشرف على مشروعات التدوير بالمحافظة، وأشرف الطيب، مدير مشروعات الأمن الغذائي، وثابت إبراهيم، مدير الغابة بالمشروعات وعدد من القيادات التنفيذية في ديوان عام محافظة قنا. 

من جهته، قال محافظ قنا، خلال بيانٍ صحفي اليوم الأربعاء، إن الهدف من زراعة محصول فول الصويا هو  الوصول إلى أعلى نسب من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي، فضلًا عن أنه يتناسب مع نوعية التربة المُستصلحة حديثًا.

خفض أسعار العلف

وأضاف محافظ قنا، أن الفول الصويا يُعد أحد المحاصيل المهمة لاستخدامه في إنتاج العلف الحيواني، بما يسهم في وفرة المعروض من العلف الحيواني بالأسواق، ومن ثم، خفض سعر الطن في محافظة قنا. 

وتابع الداودي، أنه تم الاستعانة بعدد من المتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث اختيار التقاوي المناسبة لطبيعة التربة ودرجة الحرارة في الصعيد، وكذلك تحديد الموعد المناسب لزراعته، وتطبيق أنظمة الري الحديث، وتزويده بكميات ونوعيات الأسمدة المناسبة، بما يضمن تحقيق معدلات الإنتاج الطبيعية للفدان.

فول الصويا قنا اشرف الداودي أشرف الداودي محافظ قنا محافظة قنا

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