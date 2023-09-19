الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يبحث تذليل تحديات نقل الأسمدة للجمعيات الزراعية

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودى

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم، اجتماعا عاجلا لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول الفورية التي تواجه عمليات شحن ونقل الأسمدة من مصانع الإنتاج إلى الجمعيات الزراعية بالمحافظة، حتى يتسنى صرف الأسمدة للمزارعين  في المواعيد المناسبة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والنائب فتحى قنديل، والنائب محمد مصطفى الجبلاوى، عضوي مجلس النواب، والمهندس محمد جيلاني، وكيل وزارة الزراعة، ومدير جمعية النقل بالمحافظة، وعدد من المعنيين بملف الأسمدة.

قنا تناقش حلول توفير الأسمدة

واستمع محافظ قنا لبعض الحلول والمقترحات لتوفير سيارات لنقل حصص الأسمدة الخاصة بالجمعيات الزراعية بالمحافظة من مصانع الإنتاج خلال الأيام المقبلة، وقام بالتنسيق هاتفيا مع عدد من رؤساء مجالس إدارة مصانع الأسمدة لإعداد جدول الشحن الخاص بسيارات نقل قنا لتوفير كميات الأسمدة المطلوبة للجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى مراكز المحافظة وتلبية احتياجات المزارعين، لاستخدامها فى الزراعات الخاصة بهم بما يضمن الحفاظ على معدلات وجودة الإنتاج.

وأكد محافظ قنا حرصه على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه المزارعين لا سيما فيما يتعلق بنقص الأسمدة الكيماوية، مشيرا إلى أن كميات الأسمدة الموردة يتم توزيعها على الجمعيات، ومن ثم المزارعين، تحت إشراف مديرية الزراعة لضمان وصول الأسمدة إلى المستحقين ورصد أي محاولة للتلاعب في توزيع الأسمدة من خلال مراجعة سجلات الجمعيات الزراعية للتأكد من توزيعها للمزارعين بشكل عادل وطبقا للأسعار المُعلنة من قِبل وزارة الزراعة.

محافظ قنا أخبار محافظ قنا ديوان محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا مجلس النواب جمعية النقل

مواد متعلقة

محافظ قنا يستقبل وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة

بلدنا اتغيرت| مواطن قناوي: نشعر بالأمان في عهد الرئيس السيسي (فيديو)

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

قاتل ابن عشيقته بالهرم يدلي باعترافات مثيرة:"سهراتي كانت حمرا"

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

كيف تستفاد مصر اقتصاديًا من زيارة الرئيس السيسي للإمارات؟.. خبراء يعلقون

مصر تهزم كورونا.. انتعاشة سياحية تقارب مستويات 2010

"قتلها بكرسى خشب".. أول صور لـ"أم أحمد" ضحية القتل على يد لص أوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟