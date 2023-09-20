غدًا.. عامر التوني وفرقة "المولوية" في حفل بقبة الغوري

يُنظم مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة من مساء غدٍ الخميس، حفلاً للفنان عامر التوني وفرقته "المولوية".

ومن المُقرر أن يقدم "التوني" مجموعة مختارة من أشهر القصائد الصوفية لكبار الشعراء الذين أثروا الحياة الصوفية بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم مثل ابن الفارض وابن عربى والحلاج وابو ميدن الغوث وآخرين منها: "متى ياحبيب القلب"، "عينى لغير جمالكم لا تنظر"، "يامليحا قد تجلى"، "وبرقت سعاد"، و"نارها في اضلعي".

وكان الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، قد أصدر قرارًا في مارس الماضي، بتولي الفنان الدكتور عامر التوني إدارة مركز الإبداع الفني بقبة الغوري، وذلك تماشيًا مع سياسة قطاع الصندوق في الارتقاء بالذوق العام.

عامر التوني

عامر التوني مديرا لمركز إبداع قبة الغوري

يعد عامر التوني أحد أشهر المنشدين الصوفيين فى مصر خلال العشرين عاما الماضية، وتخرج في كلية التربية قسم اللغة العربية، حصل على الدكتوراه في الطرق الصوفية والمولوية التي تأسست على يد جلال الدين الرومي.

أسس عامر التوني فرقة المولوية المصرية عام 1994 ، والتي تجذب الجماهير من جميع أنحاء البلاد، والتي حاول من خلالها طرح التراث المولوي المصري على الساحة العالمية ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية.