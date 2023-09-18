غدًا.. "إعلانات زمان" فى صالون "العم قطامش" ببيت السحيمى

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي - بشارع المعز لدين الله الفاطمي - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون "حكايات العم قطامش"، مع الشاعر الكبير والمؤرخ ياسر قطامش، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "اتفرج يا سلام على إعلانات زمان"، في تمام الساعة الخامسة مساء غد الثلاثاء.

ومن المقرر أن يصطحبنا "قطامش" في جولة مع الإعلانات أيام زمان منذ بداية ظهورها بصورة بدائية في القرن التاسع عشر وتطورها في القرن العشرين، لنجد إعلانات بالكاريكاتير وإعلانات بالشعر والزجل وإعلانات بالصور.

جدير بالذكر أن "قطامش" مهندس استشاري، ورئيس تحرير مجلة المهندسين سابقًا، وعضو اتحاد كُتاب مصر، وعضو رابطة الأدب الحديث، وعضو جمعية حماة اللغة العربية، ومن كُتاب جريدة أخبار اليوم والأهرام والوفد، وله العديد من الأعمال الدرامية للإذاعة والتليفزيون، وبلغت مؤلفات الشاعر والمؤرخ الكبير ما يقرب من خمسة وثلاثين كتابا، منها خمسة عشر ديوانا شعريا.

دورات فى مجال الغناء العربى بقصر بشتاك

وفي سياق آخر؛ ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية دورات تدريبية فى مجال الغناء العربي لمدة ثلاث أشهر، يتم خلالها تدريس: "الموشحات"، "الأدوار" و"الصولفيج الشرقى"؛ وذلك تحت إشراف الفنانين وهم: المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع أستاذ آلة الكمان بالمعهد العالي للموسيقى العربية وقائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية التابعة لأكاديمية الفنون وأستاذ مادة الصولفيج لدورة الغناء العربي، والمطرب الفنان مصطفي النجدي صوليست فرقة الموسيقي العربيه بدار الأوبرا.

هذا بالإضافة إلى تعليمه أصول الموشحات والمقامات العربية وتدريب الصولفيج للمطربين والمنشدين من خلال ورش الغناء العربي والإنشاد الديني؛ على أن يبدأ التسجيل للاشتراك خلال الفتره من 20 سبتمبر 2023 حتى 20 أكتوبر 2023 وتبدأ الدورات فور الانتهاء من تسجيل الاستمارات.