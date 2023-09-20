الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مد الحكم على بديع والمرشد العام في "أحداث المنصة" لـ 3 ديسمبر

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت  الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مد أجل الحكم على 79 متهما من قيادات الإخوان بينهم بديع والمرشد العام بـ«أحداث المنصة» لجلسة 3 ديسمبر لعدم ورود تقرير مفتي الجمهورية.

 

يذكر أنه في الجلسة السابقة أحالت المحكمة  8 من قيادات الإخوان أبرزهم بديع والبلتاجي لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

 

وقدمت النيابة، خلال الجلسات السابقة، كتاب هيئة النقل العام بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات في شارع النصر وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التي أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية.

 

أبرز الاتهامات المسندة للمتهمين تأسيس جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور، بأنهم في غضون 26 يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، أولا المتهمين من الأول حتى السادس تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

 

كما أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وأخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض ارهابي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، بأن حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرون على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض، بتكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء.

الدائرة الأولي إرهاب مجمع محاكم بدر المستشار محمد السعيد الشربينى جنايات أمن الدولة العليا طوارئ مفتى الجمهورية

مواد متعلقة

أبرز الاتهامات الموجهة للمتهمين في قضية "أحداث المنصة"

أبرزهم بديع والبلتاجي.. المحالون للمفتي في قضية "أحداث المنصة"

السجن 3 سنوات لمتهم بحيازة حشيش وتغريمه 200 ألف جنيه فى مدينة نصر

بعد استطلاع رأي المفتي.. الحكم على 79 من قيادات الإخوان بـ"أحداث المنصة" غدا

المشدد 6 سنوات والغرامة 200 ألف لمتهم بالاتجار في المخدرات

غدًا.. محاكمة عامل محارة بتهمة قتل شقيقته لسرقتها بالجيزة

السجن 5 سنوات والمراقبة 5 آخرين لمتهم بـ"خلية داعش حلوان"

المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"أنصار بيت المقدس"

الأكثر قراءة

نيفين القباج توجه بصرف زيادات "تكافل وكرامة" فى أكتوبر

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار "التنين" (فيديو)

وزير التعليم: إعداد مقياس مصرى للقراءة والكتابة لتحديد مستوى الطلاب

هيئة الطاقة الذرية تنتج صنف "لوبيا" جديدًا

بعد تبادل إطلاق النيران.. مقتل عنصر إجرامى وضبط شقيقه فى أكتوبر

محافظ الإسكندرية: وضعنا حلولًا جذرية لمواجهة النوات والتغيرات المناخية.. وننفذ مشروعات كبرى تعيد للمدينة مكانتها (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟

البرلمان العربى يدين العدوان الإسرائيلى على جنين وقطاع غزة

"الخارجية الأردنية" تدين التصعيد الإسرائيلي.. وتطالب بوقف العدوان على جنين