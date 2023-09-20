الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات لضبط المخدرات فى 3 محافظات.. وهارب من 16 حكمًا بالمنزلة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة هارب من أحكام قضائية.

القبض على هارب من 16 قضية بالمنزلة

وتبين سبق اتهامه في 16 قضية، مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة حال قيادته دراجة نارية، بدون لوحات معدنية.

وتبين بحوزته كمية من المواد المخدرة، حشيش، هيروين، الشابو، بندقية خرطوش، طبنجة، طلقات نارية، ميزان حساس.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

 

ضبط مخدرات وأسلحة نارية فى حملات أمنية 

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان، دمياط، أسيوط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام، كمية من مخدرى "الشابو، الهيروين"، عدد من الأقراص المخدرة.

وبحوزة 5 متهمين لأحدهم معلومات جنائية وتنفيذ 682 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

ضبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلوجرامات، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12,500 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، عدد من الأقراص المخدرة، 3 فرد محلى وعدد من الطلقات، بحوزة 7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية.

وتمكنت الجهود من ضبط 33 قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم 15 بندقية آلية، 17 بندقية خرطوش، 19 فرد محلى، عدد من الطلقات بحوزة 33 متهم لـ 18 منهم معلومات جنائية وضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.

ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,585 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو بحوزة 7 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 273 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

أحكام قضائية عنصر إجرامي مديرية أمن الدقهلية هارب حملات أمنية أسلحة نارية

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