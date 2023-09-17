الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تجار نقد أجنبي بالقاهرة.. وسقوط هارب من الإعدام

ضبط تجار نقد أجنبي
ضبط تجار نقد أجنبي بالقاهرة.. وسقوط هارب من الإعدام

نجحت مباحث القاهرة، اليوم، في ضبط 2 لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وحيازة تماثيل "مقلدة" للنصب والاحتيال على المواطنين.

القبض على تجار النقد الأجنبي بالقاهرة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 2 مقيمين بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمُخالفة للقانون، وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي "عملات أجنبية" - عدد 2 تمثال "مقلد" - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي، بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

سقوط هارب من الإعدام وآخر مطلوب في 52 حكما

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية جنايات بتهمة قتل عمد.

والمقضى عليه فيها غيابى " بالإعدام"، وضبط "نجار، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، هارب من تنفيذ 52 حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 13 سنة وكفالات مالية وهارب من المراقبة الحتمية فى قضية "قتل عمد".

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة،العرض على النيابة للتحقيق.

 

القبض على المتهم بالتعدي على ابنه في السويس
 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجله سن 10 وإحداث إصابات بالغه به. 

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بالتضرر من شقيقها عامل مقيم بذات العنوان لقيامه بالتعدى على نجله وإحداث إصابته بسحجات وكدمات متفرقة، لتسببه فى ضياع مبلغ مالى من المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
 

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