الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن القاهرة يضبط مصنعا ومخزنا للحلوى الفاسدة في شبرا

حلوى المولد
حلوى المولد

 شنت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن حملات بمناسبة اقتراب المولد النبوي الشريف لضبط الحلوى المغشوشة التي من شأنها التأثير على صحة المواطنين، وأيضا مصانع الصابون ومواد التنظيف الفاسدة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.

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ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عدد من القضايا التموينية أبرزها:

ضبط (صاحب مصنع ومخزن حلوى كائن بدائرة قسم شرطة شبرا) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى المولد" منتهية الصلاحية ، مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات  تدل على مصدرها غاشاً بذلك  جمهور المستهلكين  لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المخزن على (8700 قطعة حلوى "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها") وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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مصنع منظفات فاسدة

كما نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط (صاحب مصنع منظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميه كبيرة من المنظفات الصناعية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المصنع على (3,150 ألاف لتر صابون سائل - 500  لتر منظف - 625 كيلو جرام ملح طعام - 25 كيلو جرام صودا كاوية - 7 كيلو جرام "ألوان صناعية - روائح" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المنظفات الصناعية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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