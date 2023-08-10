الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدقهلية: رفع 300 طن قمامة و100 طن أتربة ورمال بنطاق مدينة جمصة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة بالتنسيق مع المهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصة، بشن حملة مكبرة لتحسين مستوى النظافة بالمدينة، وبالشاطئ وصيانة أعمدة الإنارة والحدائق العامة، بمشاركة 6 وحدات محلية هم (المطرية- المنزلة- ميت سلسيل- شربين- بلقاس- محلة دمنة).

IMG-20230810-WA0021

وأشار مختار إلى أن الحملة أسفرت عن رفع ما يقرب من 300  طن قمامة و100 طن أتربة ورمال بنطاق مدينة جمصة، بالإضافة إلى رش مبيدات للحشرات والبعوض بمختلف شوارع المدينة؛ للقضاء على الحشرات الطائرة والزاحفة.

ووجه المحافظ باستمرار أعمال الحملة بمختلف شوارع مدينة جمصة حتى تصبح المدينة نظيفة بصفة مستمرة أمام الرواد والمصطافين، نظراً لتزايد أعداد المواطنين على مصيف جمصة.

IMG-20230810-WA0019

من جانبه أشار رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، بأن الحملة شملت عددا من مناطق وشوارع مدينة جمصة شملت (تكثيف أعمال النظافة العامة بشارع الشاطئ ورفع رمال من المشاية بداية من الكورنيش حتى الشاطئ؛ تسهيلًا المصطافين، تكثيف النظافة العامة بمنطقة المروة والكرنك والعاشر وتقسيم 15 مايو وتقسيم زايد، وقص وتهذيب الحدائق بالجزر الوسطى بتقسيم 15 مايو، وتشغيل المكنسيات بشارع الكورنيش وشارع عمر بن عبدالعزيز وشارع الشباب وشارع الهدى ومدخل مدينة جمصة الرئيسي، بالإضافة إلى التنسيق مع وحدة مكافحة الملاريا ووحدة مكافحة ناقلات الأمراض برش وتطهير بالوعات الصرف الصحي ورش مبيد البعوض بمدينة جمصة وتقسيم 15 مايو).

IMG-20230810-WA0018
الدقهلية المحافظ أيمن مختار التعليم العام الدراسي

الأكثر قراءة

متحدث “الصحة” يكشف حقيقة تفشى مرض الدرن فى مصر

ما خشيت منه مصر حدث فى إيطاليا.. مأساة فى حفل ترافيس سكوت الأخير

اتهامات بالتهديد وخدش الحياء تُلاحق أستاذ بجامعة المنصورة

مصطفى بكرى: الرئيس السيسى تعرض لأكثر من محاولة اغتيال

إخوانى منشق: المخابرات البريطانية دعمت مخطط الجماعة لتفكيك المصريين

الداخلية: ضبط مخدرات بقيمة 4.9 مليون جنيه بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟