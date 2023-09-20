مصادر بـ"السياحة": سهلنا سفر أكثر من 30 ألف معتمر الأسابيع الماضية

قالت مصادر بوزارة السياحة والآثار، إن إجراءات موسم العمرة تسير بشكل منتظم منذ انطلاق المعتمرين للأراضي المقدسة بداية الشهر الجاري.

وأكدت المصادر لـ"الدستور"، أن الإقبال على موسم العمرة هذا العام طبيعي، حيث غادر خلال الأسابيع الماضية ما يقرب من 30 ألف معتمر حتى الآن ضمن موسم عمرة المولد النبوي الشريف، مشيرا إلى أن أسعار البرامج لا تزال كما أعلنتها غرفة الشركات من قبل حيث تتراوح بين 26 و30 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي ويعتبر هو البرنامج الأكثر طلبا من قبل راغبي أداء العمرة.

وأكدت المصادر أن مسئولي ملف السياحة الدينية بقطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة وغرف الشركات يعملان سويا لنجاح الموسم، من خلال تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بسفر المعتمرين عن طريق البوابة المصرية للعمرة التي أسهمت في الحفاظ على حق المعتمر وشركة السياحة في الوقت نفسه.

قانون تنظيم رحلات العمرة

يشار إلى أن قانون تنظيم رحلات العمرة الشركات السياحية المخصصة لذلك اختص بمزاولة ذلك النشاط، ونص قانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة محدث حتى عام 2023، المادة رقم 5 على أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.

ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.

وقضت المادة 6 على أن تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغـرفة المختصـة.

ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدًا أو بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

جدير بالذكر أن مادة 3 من ذات القانون نصت على أن تنشأ بالوزارة المختصة بوابة إلكترونية تسمى البوابة المصرية للعمرة، تتولي الوزارة المختصة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وتحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتؤول إليها كل أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.