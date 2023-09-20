خبير سياحى: توقعاتنا بإشغالات 100% فى موسم السياحة الشتوى (فيديو)

تحدث الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، عن السياحة الممتدة، مؤكدا أنها كانت موجودة من قبل خاصة قبل 25 يناير وكان هناك مواسم سياحية ممتدة ومتواصلة حتى في صعيد مصر وذلك في مواسم 2007 وحتى 2009 علاوة على موسمي عام 2003 و2004.

السياحة الشاطئية موجودة طوال العام

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه بعد 25 يناير والركود في الحركة السياحية أصبحنا نعتمد في السياحة الثقافية على الموسم الشتوي فقط بالنسبة للأجانب، من بداية نوفمبر حتى نهاية أبريل.

وتابع أن السياحة الشاطئية كانت موجودة طوال العام، ولم تتوقف في البحر الأحمر وجنوب سيناء، لافتا إلى أن عمليات التسويق السياحي سمحت بوجود زيارات لكل المناطق في الصعيد.

وواصل الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، أن هناك رحلات تبدأ من القاهرة وحتى أسوان، وهذا النوع من السياحة أصبح متواجدا، مشيرا إلى أن هناك توقعات بإشغالات 100% في موسم الشتاء.