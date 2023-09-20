الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير سياحى: توقعاتنا بإشغالات 100% فى موسم السياحة الشتوى (فيديو)

الدكتور حسام هزاع
الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي

تحدث الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، عن  السياحة الممتدة، مؤكدا أنها كانت موجودة من قبل خاصة قبل 25 يناير وكان هناك مواسم سياحية ممتدة ومتواصلة حتى في صعيد مصر وذلك في مواسم 2007 وحتى 2009 علاوة على موسمي عام 2003 و2004.

السياحة الشاطئية موجودة طوال العام

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه بعد 25 يناير والركود في الحركة السياحية أصبحنا نعتمد في السياحة الثقافية على الموسم الشتوي فقط بالنسبة للأجانب، من بداية نوفمبر حتى نهاية أبريل.

وتابع أن السياحة الشاطئية كانت موجودة طوال العام، ولم تتوقف في البحر الأحمر وجنوب سيناء، لافتا إلى أن عمليات التسويق السياحي سمحت بوجود زيارات لكل المناطق في الصعيد.

وواصل الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، أن هناك رحلات تبدأ من القاهرة وحتى أسوان، وهذا النوع من السياحة أصبح متواجدا، مشيرا إلى أن هناك توقعات بإشغالات 100% في موسم الشتاء.

السياحة السياحة الممتدة موسم الشتاء السياحي السياحة الشاطئية موسم السياحة

مواد متعلقة

إغلاق دام لـ17 عامًا.. "السياحة" تستعد لافتتاح المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية

الأكثر قراءة

نيفين القباج توجه بصرف زيادات "تكافل وكرامة" فى أكتوبر

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار "التنين" (فيديو)

وزير التعليم: إعداد مقياس مصرى للقراءة والكتابة لتحديد مستوى الطلاب

هيئة الطاقة الذرية تنتج صنف "لوبيا" جديدًا

رابط وموعد ظهور نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 وأبرز المؤشرات

أحد الناجين من إعصار "دانيال": "المياه كسرت الأبواب واللى ملحقش يجرى مات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟

البرلمان العربى يدين العدوان الإسرائيلى على جنين وقطاع غزة