كواليس أكبر أزمة سياسية في الولايات المتحدة داخل "الكونجرس"

خلافات وفوضى وتهديدات..

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن كواليس الأزمات الداخلية في الكونجرس الأمريكي، حيث يواجه الحزب الجمهوري خلافات وفوضى وتهديدات، في أكبر أزمة سياسية داخل الحزب، الأمر الذي يهدد منصب كيفين مكارثي رئيس البرلمان، خصوصًا بعد تصاعد الخلافات بين قيادات الحزب فيما يتعلق بالإغلاق الحكومي الوشيك في الأول من أكتوبر.

أزمات الجمهوريين تتلاحق ومخاوف من الإغلاق الحكومي

وتابعت الصحيفة أنه في علامة على مدى سوء الانقسام في الحزب، تم إلغاء التصويت الإجرائي على مشروع قانون التمويل قصير الأجل المتوقع إجراؤه اليوم، كما تم التصويت على رفض محاولة لدفع مشروع قانون إنفاق البنتاجون، وذلك بفضل الجمهوريين اليمنيين، وتزيد أزمة الجمهوريين من خطر حدوث إغلاق في 1 أكتوبر وخسارة كيفن مكارثي لمنصب رئيس البرلمان.

وأضافت أنه مع مرور أسبوع آخر من المفاوضات، يعيش الجمهوريون في مجلس النواب حالة من الحرب الأهلية، بحسب زعيم الأقلية الديمقراطية، حكيم جيفريز، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن مكارثي العدواني الجديد كان على استعداد لفرض مواجهة مع المتشددين في حزبه قبل أقل من أسبوعين من الموعد النهائي لإبقاء الوكالات الفيدرالية تعمل.

وتابعت أن الفوضى التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم قد تكون غير مسبوقة وتكشف أن الحزب الجمهوري يواجه صعوبات كبيرة، حيث أشار الجمهوريان اليمينيان المتطرفان مات جايتس ومارجوري تايلور جرين في وقت سابق من اليوم إلى أنه حتى القرار بتأجيل الإغلاق مؤقتًا كان بعيد المنال.

وأوضحت الصحيفة أن جزء من هذا التعطيل يتضمن تعديلات مقترحة من الجمهوريين اليمينيين المتطرفين على القرار المستمر الذي من شأنه أن يمنع استخدام الأموال لمساعدة أوكرانيا ومبادرات أخرى، وتضمنت قائمة تعديلات جرين أيضًا حظرًا على تمويل تفويضات لقاح فيروس كورونا.

وتابعت أن الإغلاق يعني أنه سيُطلب من آلاف الموظفين الحكوميين التوقف عن العمل حتى يتم التوصل إلى اتفاق، وتأخير العديد من المزايا الحكومية، ولكن حتى مع تحذير ميتش ماكونيل لحزبه، يواصل بعض المتشددين تأخير التقدم.

القرار المستمر

وفي وقت متأخر من يوم الأحد توصلت مجموعة من الجمهوريين المتشددين والمعتدلين إلى اتفاق بشأن مشروع قانون للإنفاق المؤقت قصير الأجل، يعرف باسم "القرار المستمر"، أو CR، والذي يمكن أن يساعد مكارثي على المضي قدمًا في تشريع الدفاع، ومن شأن هذا الإجراء أن يبقي الحكومة تعمل حتى نهاية أكتوبر، ما يمنح الكونجرس مزيدًا من الوقت لسن اعتمادات واسعة النطاق لعام 2024، وأفادت مجلة "بوليتيكو"، أن مؤسسة التراث، وهي مؤسسة فكرية محافظة مؤثرة، ألقت بثقلها وراء مشروع القانون المقترح.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكانه حشد ما يكفي من الدعم الجمهوري لتمريره في مجلس النواب، حيث عارضه ما لا يقل عن 12 عضوًا أو أعربوا عن شكوكهم.

غرد مات جايتز، عضو الكونجرس عن ولاية فلوريدا الذي دعا إلى عزل مكارثي، قائلاً إن الجمهورية التشيكية هي خيانة للجمهوريين، بينما نشر ماجوري تايلور جرين من جورجيا: "أنا أرفض!".

وتشكل المواجهة أكبر تهديد لمكارثي خلال الأشهر الثمانية التي قضاها كأكبر جمهوري في مجلس النواب وهو يكافح من أجل توحيد كتلة حزبية منقسمة، حيث ذكرت مجلة "بوليتيكو" يوم الثلاثاء أنه ينوي الخروج من القتال من خلال طرح CR للتصويت وتحدي منتقديه على تسجيل أنفسهم بالتصويت ضده.

وكتبت بوليتيكو: "هذا من شأنه أن يدفع مكارثي وشركاه إلى إلقاء اللوم على هؤلاء الرافضين لتقويض يد الحزب التفاوضية مع الديمقراطيين، ما يؤدي في النهاية إلى قيام مجلس الشيوخ بتشويش مجلس النواب من خلال إغلاق مؤقت لتجنب الإغلاق دون أي تنازلات من الجمهوريين".

في الأسبوع الماضي، تحدى مكارثي معارضيه لإجراء تصويت لإقالته، حيث قال لهم خلف أبواب مغلقة: "قدموا الاقتراح اللعين!".

وتعهد أيضًا بالمضي قدمًا هذا الأسبوع في مشروع قانون مخصصات الدفاع بقيمة 886 مليار دولار للعام المالي 2024، والذي تعثر الأسبوع الماضي مع حجب المتشددين الدعم للمطالبة بمستوى إنفاق رئيسي للعام المالي 2024 يبلغ 1.47 تريليون دولار – أي أقل بحوالي 120 مليار دولار عما اتفق عليه مكارثي وبايدن في عام 2024.