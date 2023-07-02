متخصص بالشأن الأمريكي: الحزب الجمهوري يعاني من أزمة هوية منذ عقود

قال عصام عبدلله، متخصص في الشئون الأمريكية، إن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري لديهما خلافات داخلية وربما يظهر الكثير من التطرف وألاعقلانية والكثير من الأراء السياسية التي تبعد عن المنطق.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قضايا خلافية داخل الحزب الجمهوري وهناك أزمة هوية موجودة منذ عقود.

لايوجد جهة واحدة تستطيع أن تسيطر على توجهات الحزب

وتابع، أنه لايوجد هناك جهة واحدة تستطيع أن تسيطر على توجهات الحزب لاسيما في ظل التغيرات الديموغرافية وظهور قيم جديدة وإشكاليات لقضايا داخلية وخارجية وربما كلا الحزبين في مرحلة إعادة بين القديم والجديد بين الشباب والشيوخ.