حجز الخيام مطلع أكتوبر.. موعد احتفالات مولد مارجرجس الروماني

أعلن الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، عن انطلاق احتفالات مولد الشهيد مارجرجس بديره بالرزيقات بالأقصر، في الفترة من 10 نوفمبر 2023 وحتى 16 نوفمبر 2023.

تفاصيل احتفالات مولد الشهيد مارجرجس

وقال الأنبا مرقس في مقطع فيديو، إن الشهيد مارجرجس معروف لدى المسيحيين وخاصة في مصر، وأغلب الكنائس المسيحية في مصر يطلق عليها اسمه.

وأضاف أنه يجري بدء حجز الخيام في مولد القديس مارجرجس الروماني بالدير من 1 أكتوبر 2023، على أن يتم استقبال الأفراد بالدير منذ 1 نوفمبر2023، على أن يتم أنطلاق مولد مارجرجس في 10 نوفمبر 2023، مشددًا على ضرورة الألتزام بالنظام داخل الدير خلال فترة الأحتفالات بالدير.

ويترأس مراسم الاحتفالات أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، والآباء رهبان الدير وكهنة الإيبارشيات والمحافظات المجاورة، وذلك بصلوات رفع بخور عشية وزفة أيقونة الشهيد مارجرجس والتسبحة والقداسات، بمشاركة رهبان الدير، وخورس الشمامسة، والشعب القبطي.

يذكر أن الاحتفال الرسمي بذكرى الشهيد مار جرجس في دير الرزيقات خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر لهذا العام، والذي يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهي المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مار جرجس في مدينة "اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد عن 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصًا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التي تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية.

ويشارك في احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بيمن أسقف نقادة.

يُذكر أن عدد الزائرين بدير الرزيقات يقدر بحوالي مليون قبطي سنويًا، خلال الاحتفالات السنوية التي تقيمها الكنيسة في تذكار تأسيس أول كنيسة على اسم القديس مارجرجس الروماني.