أبرزهم بديع والبلتاجي.. المحالون للمفتي في قضية "أحداث المنصة"

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني ، حكمها على 79 متهمًا في «أحداث المنصة »

كانت المحكمة قد أحالت في الجلسة السابقة، 8 من قيادات الإخوان المتهمين في القضية، أبرزهم بديع والبلتاجي، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وقدمت النيابة، خلال الجلسات السابقة، كتاب هيئة النقل العام بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات في شارع النصر و كتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التي أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية.

أسماء المحالين للمفتي

محمد بديع عبد المجيد محمد سامي، أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف "محبوس"، و السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم ، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الزقازيق، "محبوس"، و محمد محمد إبراهيم البلتاجي "محبوس"، أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة الأزهر و عمرو محمد زكي محمد "محبوس"، مهندس عمارة حرة، و أسامة يس عبد الوهاب محمد، طبيب بشري حر "محبوس" و صفوة حموده حجازي رمضان ، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية "محبوس" و عاصم عبد الماجد محمد ماضي ، حاصل على لیسانس بكالوريوس هندسة و محمد عبد المقصود عفيفي ، أستاذ دكتور ـ رئيس بحوث وقاية النباتات بالمعاش معهد "هارب".

يذكر أن قضية أحداث المنصة تحمل رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.