الأنبا لطفي دانيال يشهد ختام الاحتفال بعيد ميلاد العذراء في نجع رزيق

شهدت كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقرية نجع رزيق بمركز اسيوط، احتفالات العيد السنوي لعيد ميلاد السيدة العذراء مريم.

واختتمت الاحتفالات الروحية بحضور الأنبا دانيال لطفي مطران كرسي أسيوط للأقباط الكاثوليك.

تفاصيل الاحتفالات

وشهدت القرية احتفالات روحية، حيث ترأس الأنبا دانيال لطفي مطران الايبارشية صلاة المسبحة الوردية بالكنيسة ثم الخروج بموكب مهيب من الشمامسة والاباء الكهنة واطفال الكنيسة، لصلاة أبيات المسبحة والترنم بالمدائح والتراتيل المريمية بين شوارع القرية المباركة.

حول تنظيم الكنيسة للمزار السنوي احتفالاً بعيد ميلاد السيدة العذراء مريم، قال الأب توما ملاك راعي الكنيسة:"نشكر الله على هذا التقليد الروحي الذى تحتفل فيه الرعية بعيدها تزامناً مع المزار السنوي ابتهاجاً بعيد ميلاد السيدة العذراء، موضحًا: أنه يسبق يوم الاحتفال بالعيد مسيرة روحية تقدمها الكنيسة لأبنائها وللزوار تتضمن صلوات رفع البخور والقداس اليومي مع الترانيم الروحية من الكورال إلى جانب المواعظ الروحية لنخبة من الاباء الكهنة رعاة الكنائس".

وأضاف:"هذه السنة امتدت المسيرة الروحية إلى عشرة أيام ، كانت بكورة العظات الروحية مع نيافة الانبا دانيال لطفي مطران الايبارشية ، ثم قام بإلقاء العظات الآباء الأجلاء، القمص ايليا فرنسيس وكيل عام مطرانية اسيوط ، الاب ميشيل زاهر ، الأب يوحنا ماهر ، الأب ريمون نعيم، الأب عمانوئيل عادل، القمص ايوب شفيق، الأب يوساب مهني، الأب اليشع فهمي، والأب اندراوس جرجس الفرنسيسكاني"

كذلك شكر راعي الكنيسة المشاركة الفاعلة للآباء الكهنة من ابناء البلدة المباركة الذين حرصوا على الحضور والدعم الأدبي للمسيرة الروحية للمزار وهم، القمص متاوس اديب، الأب بطرس جرجس، الأب يوسف ميخائيل الفرنسيسكاني، والأب استفانوس عزيز الفرنسيسكاني.

كما شكر الاب توما ملاك مشاركة الأب رافائيل امجد والأب جوزيف رؤوف، كذلك مشاركة فريق الكشافة بالكنيسة وفريق كشافة كنيسة السيدة العذراء والبابا يوحنا بولس بالعزية ومشاركة فريق شامسة كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية . واختتم الاب توما ملاك راعي الكنيسة تصريحه، بتقديم الشكر للرب على جزيل نعمته مثمناً دور ابناء الرعية ومجهوداتهم الصادقة فى اعداد المزار، ومتمنياً أن يحمل العيد البركات الروحية لكافة المصلين والزوار بشفاعة البتول أم الكنيسة