الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا بيجول يزور دير مار يعقوب السروجي فاربورج ألمانيا

الانبا بيجول خلال
الانبا بيجول خلال الزيارة

زار  الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر والأنبا دميان أسقف شمال ألمانيا، دير مار يعقوب السروجي التابع لطائفة السريان الأرثوذكس بمدينة فاربورج بألمانيا.

كان في استقبال الأساقفة والوفد المرافق لهما المطران مار فلكسينوس متياس نايش مطران الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في ألمانيا.

وخلال الزيارة صاحب مطران الكنيسة السريانية الوفد في جولة داخل الدير وشرح تاريخه ومعالمه.

 يذكر أن هذا الدير يحتضن داخله مدرسة إكليريكية لاهوتية منذ عام ١٩٩٧م، كما هو الحال في دير السيدة العذراء المُحرق العامر الذي يحتضن داخله الكلية الإكليريكية اللاهوتية منذ عام ١٩٧٣م التي يديرها الأنبا بيجول. 

وقد استقبلت الكلية الإكليريكية داخل دير مار يعقوب السروجي خلال تلك الأعوام مئات الطلاب للدراسة بها وبعد تخرجهم أصبحوا مؤهلين للخدمة في الكنيسة السريانية داخل ألمانيا وخارجها.

وخلال الزيارة تقابل الأنبا بيجول، في خلال زيارته للدير مع مجموعة من الدارسين بالمدرسة الإكليريكية، وفي ختام الزيارة كتب نيافته كلمة محبة وشكر في سجل كبار الزوار تذكارًا لهذه الزيارة المباركة.

من هو الأنبا بيجول؟

وُلد الأنبا بيجول في محافظة قنا عام 1966م، وهو حاصل على بكالوريوس كلية التجارة جامعة أسيوط عام 1988م، وبعد أدائه الخدمة العسكرية التحق للعمل بالشئون المالية والإدارية بإحدى شركات الأدوية، وفي عام 2000م التحق بدير السيدة العذراء بالمحرق وسيم راهبا في عام 2001م بيد مثلث الرحمات الأنبا ساويرس، ونال نعمة الكهنوت في عام 2008م، وكان نيافته أحد الآباء المسئولين على استقبال زوار ومريدي الدير. كما أنه خدم في تجهيز وإعداد الطعام لمجمع الرهبان.

ومن محبته وشغفه للعلوم الكنسية وللمزيد من المعرفة حصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية عام 2008م من الكلية الإكليريكية بدير المحرق كما أنه حصل على دبلوم الدراسات العليا قسم لاهوت من معهد الدراسات القبطية عام 2015م. ثم قام بالتدريس وبعد تخرجه فى الكلية الإكليريكية بدير المحرق قام بالتدريس بها ثم عين وكيلا لها في العام الدراسي 13/2014 م.

الانبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم الم حرق العامر الانبا دميان بزيارة دير مار يعقوب السروجي لطائفة السريان الأرثوذكس بمدينة فاربورغ بألمانيا

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