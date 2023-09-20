الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مشوار نجاح" في متحف الإسكندرية القومي الخميس

متحف الإسكندرية القومي
متحف الإسكندرية القومي

ينظم متحف الإسكندرية القومي، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، فاعلية ثقافية بعنوان: "مشوار نجاح"، لنقل خبرات مجموعة من المحاضرين المتخصصين إلى طلاب وطالبات كليات الآثار، وذلك غدًا الخميس الموافق ٢١ سبتمبر، في تمام الساعة 11:30 صباحًا بقاعة المحاضرات بالمتحف وتستمر الفعالية حتى الساعة ٤ عصرًا.

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تفاصيل الفاعلية الثقافية

ويقول المتحف إنه إيمانًا بأهمية الدور التعليمي للمتحف وضرورة التواصل مع الأجيال الجديدة من طلبة وطالبات وخريجي كليات الآثار والسياحة؛ يقدم القسم التعليمي بمتحف الإسكندرية القومي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة هذه الفاعلية، والتي تمثل جسرًا يهدف إلى نقل خبرات مجموعة متميزة من المحاضرين إلى المشاركين بالفعالية، علمًا بأن هناك شهادات حضور للمشاركين.

ويحاضر في الفاعلية كل من الدكتور ممدوح فاروق، مدير عام متحف إيمحتب، الدكتورة هبة حسن، أمين متحف الإسكندرية القومي، رامي يسري، مؤسس جمعية خليك إيجابي، بالإضافة إلى عدد من خريجي وطلبة الآثار.

ويعد متحف الإسكندرية القومي، إحدى العلامات المميزة بين معالم عروس البحر، بموقعه المتميز في أشهر وأقدم شوارع المدينة ومحتوياته المنتقاة التي تضم العديد من القطع الأثرية بمختلف العصور، ما جعله على رأس المزارات السياحية بالإسكندرية ودرة متاحفها.

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 متحف الإسكندرية القومي

واحتفل المتحف مؤخرًا بمرور20 عامًا مرت على افتتاحه، ويتكون المتحف  من طابقين الدور الأول مدخل القص، والثاني، وهناك بدروم، ومخبأ أيضًا، وحديقة كبيرة ومسرح، حيث خصص الجزء الأسفل من مبنى المتحف للآثار الفرعونية، وجزء المدخل (الدور الأول) للقسم اليوناني الروماني.

أما الدور الثاني، فتعود آثاره إلى الفترة المسيحية والعصر الإسلامي والعصر الحديث، وضم المتحف مجموعة من  الآثار جزء منها من القطع الأثرية بالمتحف اليوناني الروماني قبل إغلاقه، وجزء من المخازن، ووضعت مجموعة كبيرة للعرض في المتحف.

ويضم المتحف  1395 قطعة أثرية تحكي تاريخ مصر عبر العصور، بداية من مصر القديمة ثم العصر الهللينستي، اليوناني الروماني، ومصر القبطية والإسلامية والحديثة.

متحف الاسكندرية القومى متحف هيئة تنشيط السياحة كليات الآثار الإسكندرية

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