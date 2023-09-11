المتحف القبطى يحتفل بعيد النيروز بالتعاون مع معهد الدراسات القبطية

ينظم المتحف القبطي بالتعاون مع معهد الدراسات القبطية، محاضرتين بمناسبة عيد رأس السنة القبطية، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بعيد النيروز.

تناقش المحاضرة الأولى موضوعًا بعنوان "عيد النيروز عبر العصور: ارتباطه بتاريخ مصر ونيلها وتقويمها" يقدمها الدكتور إسحاق إبراهيم عجبان، عميد معهد الدراسات القبطية وعضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

وتركز المحاضرة الثانية على موضوع بعنوان "تصوير الشهداء في الفن القبطي" يقدمها الدكتور نادر ألفي ذكري، أستاذ مساعد بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، ومعهد الدراسات القبطية.

احتفالات الكنائس بعيد النيروز:

تحتفل مساء اليوم، الكنائس المصرية بعيدرأس السنة القبطية، عبر تنظيم احتفالات تتضمن فقرات كورال تراتيل ومسريحات كنسية تحكي عن شهداء الكنيسة.

كما تقيم الكنائس صباح غد الثلاثاء، صلوات القداسات الإلهية، في مختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية ورئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة أساقفة الكنيسة القبطية في مصر وخارج مصر، احتفالًا ببدء العام القبطي الجديد، وهو ما يسمى تقويم "الشهداء".

أنشطة توعوية بالمتحف القبطي:

أقام المتحف القبطي، فعاليات ورشة اليوم الواحد، من ورش العلاج بالفن والخاصة بشباب مرحلة ثانوي وجامعة "قلبي ومفتاحه" والتي ينظمها القسم التعليمي بالمتحف القبطي خلال شهور صيف ٢٠٢٣م.

دار اليوم حول المشاعر، أهميتها والتعريف بالاحتياجات الغير مُسددة والإحساس بها وكذلك الاحتياجات المُسددة والإحساس بها، وماهي المشاعر الناتجة عنها.

وركزت هذه الورشة التي أتي برعاية المتحف القبطي على ضرورة انتقال الخبرات والمشاعر من العقل الواعي للعقل اللاوعي وكيفية استرجاعها والتنفيس عنها.

كما حرصت الورشة على تعليم الشباب ضرورة انعكاس تأثير الآخرين على سلوكي.

وتخللت فقرات ورشة اليوم الواحدة عدة أنشطة فنية، من بينها نشاط خزفي لتفريع الطاقات والمشاعر السلبية المخزنة.

