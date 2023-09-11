الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المتحف القبطى يحتفل بعيد النيروز بالتعاون مع معهد الدراسات القبطية

المتحف القبطي
المتحف القبطي

ينظم المتحف القبطي بالتعاون مع معهد الدراسات القبطية، محاضرتين بمناسبة عيد رأس السنة القبطية، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بعيد النيروز.

تناقش المحاضرة الأولى موضوعًا بعنوان "عيد النيروز عبر العصور: ارتباطه بتاريخ مصر ونيلها وتقويمها" يقدمها الدكتور إسحاق إبراهيم عجبان، عميد معهد الدراسات القبطية وعضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

وتركز المحاضرة الثانية على موضوع بعنوان "تصوير الشهداء في الفن القبطي" يقدمها الدكتور نادر ألفي ذكري، أستاذ مساعد بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، ومعهد الدراسات القبطية.

احتفالات الكنائس بعيد النيروز:

 تحتفل مساء اليوم، الكنائس المصرية بعيدرأس السنة القبطية، عبر تنظيم احتفالات  تتضمن فقرات كورال تراتيل ومسريحات كنسية تحكي عن شهداء الكنيسة.

 كما تقيم الكنائس صباح غد الثلاثاء، صلوات القداسات الإلهية، في مختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية ورئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة أساقفة الكنيسة القبطية في مصر وخارج مصر، احتفالًا ببدء العام القبطي الجديد، وهو ما يسمى تقويم "الشهداء".

 

أنشطة توعوية بالمتحف القبطي:

أقام المتحف القبطي، فعاليات ورشة اليوم الواحد، من ورش العلاج بالفن والخاصة بشباب مرحلة ثانوي وجامعة "قلبي ومفتاحه" والتي ينظمها القسم التعليمي بالمتحف القبطي خلال شهور صيف ٢٠٢٣م.

دار اليوم حول المشاعر، أهميتها والتعريف بالاحتياجات الغير مُسددة والإحساس بها وكذلك الاحتياجات المُسددة والإحساس بها، وماهي المشاعر الناتجة عنها.
وركزت هذه الورشة التي أتي برعاية المتحف القبطي على ضرورة انتقال الخبرات والمشاعر من العقل الواعي للعقل اللاوعي وكيفية استرجاعها والتنفيس عنها.
كما حرصت الورشة على تعليم الشباب ضرورة انعكاس تأثير الآخرين على سلوكي. 
وتخللت فقرات ورشة اليوم الواحدة عدة أنشطة فنية، من بينها نشاط خزفي لتفريع الطاقات والمشاعر السلبية المخزنة.
 

المتحف القبطي معهد الدراسات القبطية راس السنة القبطية عيد النيروز إسحاق إبراهيم عجبان

مواد متعلقة

المتحف القبطي يعلن عن تذكرة موحدة لدخول 3 متاحف بالقاهرة.. اعرف التفاصيل

يستمر لشهر.. المتحف القبطي يطلق ورشة عمل «قلبي ومفتاحه للأطفال»

الأكثر قراءة

العاصفة دانيال تقسو على ليبيا.. العشرات تحت الأنقاض

بث مباشر انطلاق قرعة الدورى المصرى 2024

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

طعنات فى الصدر.. أول صور للشاب الذى قُتل على يد جاره بالزيتون

الإعصار دانيال.. الرئيس السيسى يقدم خالص العزاء للأشقاء فى ليبيا ويؤكد تضامن مصر

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية