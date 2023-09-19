الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إغلاق دام لـ17 عامًا.. "السياحة" تستعد لافتتاح المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية

المتحف اليونانى الرومانى
المتحف اليونانى الرومانى

تستعد وزارة السياحة والأثار لافتتاح المتحف اليونانى الرومانى بمحافظة الاسكندرية، بعد توقف دام لاكثر من 17 عامًا.

وعمل المجلس الأعلى للاثار مؤخرًا، على الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المتحف، حيث تم مراجعة التركيبات الفنية النهائية لبوابات الدخول ومنطقة الاستقبال ضمن التجهيزات النهائية استعدادًا للافتتاح.

ومن المقرر أن تشهد مراسم افتتاح المتحف دعوة عدد كبير من الشخصيات الإيطالية بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة، كما يقدم  تياترو سان كارلو أحد أقدم مسارح الغناء الأوبرالي في العالم،عرضًا غنائيًا بمناسبة الافتتاح.

وأكدت مصادر بوزارة السياحة لـ"الدستور"، أنه تم مراجعة أعمال العرض المتحفى ونقل القطع الأثرية به، حيث يعد المتحف الوحيد المتخصص فى الحضارة اليونانية الرومانية.

وتابعت المصادر أنه المتحف يعرض قطع أثرية لأول مرة، إضافًة إلى مجموعة من الآثار الغارقة التى تم الكشف عنها مؤخرا.

وأكدت المصادر أنه تم رفع كفاءة  منطقة خدمات الزائرين بالمتحف وتوفير وتجهيز عيادة طبية للإسعافات الأولية بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات على مسار الزيارة داخل المتحف لتكون أكثر سهولة ويسر، لتمكين الزائرين من مشاهدة كنوز المتحف الفريدة.

أشهر الآثار الموجودة داخل المتحف اليونانى الرومانى 

ويضم المتحف عدد من الآثار الخاصة بالحضارة اليونانية الرومانية كتمثال ماركوس اوريليوس وآخر لسيبتميوس سيفاريوس وتمثال بطليموس العاشر في الرداء المصري ورأس ضخمة لماركوس أنطونيوس من الجرانيت الرمادي وتماثيل لعدد من الفلاسفة، بالإضافة إلى تابوت نادر يحكى اسطورة أدريان من الرخام وتمثال لدقلادينوس من البروفيل الأحمر وتمثال إيزيس فاريا.

وزارة السياحة والآثار المتحف اليوناني الروماني محافظة الاسكندرية المجلس الأعلى للآثار العرض المتحفى المتحف

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