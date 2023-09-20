الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الصحة تحذر من المضادات الحيوية: قد تكون سببا لفشل العلاج

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

حذرت وزارة الصحة والسكان، من المضادات الحيوية، مؤكدة أنها قد تكون سببا فى فشل العلاج أو تدهور الصحة، فى حال استخدام مضاد حيوى غير مناسب للمرض، وتابعت أنه من الضرورى استشارة الطبيب.

وذكرت وزارة الصحة والسكان حالات الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، وتشمل ما يلى:

1- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​


2- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​
 

3- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​


4- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​
 

5- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​


6- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.

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