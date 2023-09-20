الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال الكشكى: الدولة المصرية لديها إرادة حقيقية من أجل الحوار الوطنى

جمال الكشكى
جمال الكشكى

قال الكاتب الصحفي، جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة يتماشى مع روح الحوار الوطني التي عشناها معًا وعاشها الرأي العام منذ نحو عام ونصف العام، منذ إطلاق المبادرة في 26 أبريل 2022م.

وأضاف "الكشكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية: “أننا استطعنا أن نقطع أشواطًا كبيرة جدًا ومسافات طويلة جدًا في خلق المناخ السياسي وفتح الأبواب السياسية بشكل أوسع، بالإضافة إلى القدرة على ترسيخ فكرة وثقافة الحوار المتمثلة في احترام الرأي وقبول الرأي الآخر، حيث النقاشات المفتوحة، ولا خطوط حمراء، كما أن جلسات الحوار الوطني كانت تذاع على الهواء مباشرة”.

الحوار الوطني بمثابة العمران السياسي في مصر 

وأوضح أن الحوار الوطني بمثابة العمران السياسي الذي نجحت فيه الدولة المصرية وقفزت قفزات كبيرة جدًا، لافتاً إلى أنه يوجد وراء هذه القفزة إرادة حقيقية من رأس الدولة عندما أطلقت المبادرة، وبالتالي فقد انعكست هذه الإرادة على القائمين على الحوار الوطني. 

الصحفي جمال الكشكي الحوار الوطنى بيان مجلس امناء امناء الحوار الوطني انتخابات الرئاسة المقبلة

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