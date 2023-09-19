الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاقتصاد الصينى فى مأزق والقطاع العقارى قد ينهار.. خبير اقتصادى يوضح

الاقتصاد الصيني
الاقتصاد الصيني

قال الدكتور إيلي يشوعي، الخبير الاقتصادي، إن هناك فرقا بين المؤشرات المالية والاقتصادية والمؤشرات العقارية. 

وأضاف إيلي يشوعي خلال مداخلة ببرنامج المراقب، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه بالنسبة للمؤشرات المالية، فقد شهدنا ارتفاعًا في المؤشرات المركبة المالية بين 0.2% و 0.6%، ونعطي مثلاً على ذلك متمثل في المؤشرات الرئيسية للصين، وهو مؤشر شنغهاي، ومؤشر csI، لافتاً إلى أن المؤشر المالي لن يُخفي الأزمة العقارية العميقة للصين. 

وجود أزمة عقارية في الصين

وأوضح أن أكبر برهان لوجود أزمة عقارية في الصين هي أنه إذا نظرنا لأكبر ثلاث شركات عقارية عملاقة في الصين، نجد أن دائنيها يفاوضونها على طريقة لدفع سندات مستحقة لهم، ذلك تراجعت أسهم تلك الشركات بسبب توقيف مدير إدارة أصولها وموظفين آخرين بتهمة الاحتيال.

أزمة عقارية ازمة الصين العقارية برنامج المراقب قناة القاهرة الإخبارية المؤشـرات الماليــة المؤشرات العقارية

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