الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

الهجوم على جنين
الهجوم على جنين

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، مما أدى إلى إندلاع  اشتباكات مسلحة قتل فيها فلسطينيان وأصيب 30 آخرون، حسبما أوردت وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما استدعى الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين بعد اكتشاف وجود قوة خاصة بالمخيم، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

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اندلاع الاشتباكات المسلحة في جنين

فيما اندلعت اشتباكات مسلحة وصفت بالكثيفة بين الجيش ومسلحين فلسطينيين، استخدمت فيها الأسلحة النارية والعبوات الناسفة التي ألقيت على القوات المقتحمة.


وأطلق الجيش الإسرائيلي صاروخا موجها تجاه أحد المنازل في المخيم، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وسابقاً، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة هي التي أطلقت الصاروخ الذي استهدف خلية مسلحة في المخيم.

وأفادت تقارير فلسطينية،  بوقوع إصابتين بالرصاص الإسرائيلي على أطراف مخيم جنين، ومحاصرة أحد المنازل وسط استمرار الاشتباكات المسلحة.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين الإصابات إصابة خطيرة بالبطن وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي.

 

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ما سبب إصرار قوات الاحتلال على اقتحام مخيم جنين؟.. مستشار بمعهد فلسطين يُجيب

الهجمات المتكررة على جنين

وأصبحت جنين في العامين الآخرين مركزا للهجمات الفلسطينية التي طالت أهدافا إسرائيلية في الضفة الغربية وداخل إسرائيل.

وكثف الجيش الإسرائيلي من اقتحاماته لجنين، وبلغ الأمر ذروته في عملية أطلق عليها "حديقة ومنزل" في مطلع يوليو الماضي، هي الأكبر للجيش الإسرائيلي في المخيم منذ 20 عاما.

وأسفرت العملية وقتها عن مقتل 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي، وخلفت دمارا كبيرا في جنين حيث تركزت العملية.

وكانت العملية تهدف، حسب التصريحات الإسرائيلية، إلى الردع ووضع حد للهجمات الفلسطينية التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة.

في السياق، قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في بيان، إن "نتنياهو على اطّلاع بانتظام على الأحداث الأمنية في جنين، وعلى حدود قطاع غزة".

مخيم جنين فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي مقتل وزارة الصحة الفلسطينية

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