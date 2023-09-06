ما سبب إصرار قوات الاحتلال على اقتحام مخيم جنين؟.. مستشار بمعهد فلسطين يُجيب

كشف رمزي عودة، مستشار بمعهد فلسطين، عن سر تركيز وإصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مخيم جنين، مؤكدًا أن هناك عدة عمليات عسكرية إسرائيلية تجاه مخيم جنين.

وأضاف عودة خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن هذه العمليات كانت ذات وتيرة هادئة العام الماضي، لكن منذ العام الحالي هناك عمليات مركزة، متابعًا: "هناك أكثر من 150 دبابة عسكرية اجتاحت المخيم قبل نحو شهر وإسرائيل أعلنت عن أن عمليات جنين لم تنته".

وتابع: "قوات الاحتلال استخدمت في عمليات جنين أسلحة مضادة للأفراد والبيوت، وقالوا إن عمليتهم فشلت في تحقيق أهدافها، وأن العملية مستمرة وهذا ما يفسر الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال لمخيم جنين".

وأوضح أن هناك عددًا كبيرًا من المطلوبين وبهذه الحجة تنفذ إسرائيل العديد من الاقتحامات وتغتال المدنيين وتنتهك الحرمات وتدمر البنية التحتية في جنين، مؤكدًا أن مخيم جنين يمثل نموذجًا في التصدي ومقاومة الاحتلال.