الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قوات الاحتلال تنسحب من مخيم جنين بعد اعتقالها أحد الأسرى المحررين

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

بدأت قوات الاحتلال، في الانسحاب من مخيم جنين، بعد اعتقالها أحد الأسرى المحررين، بحسب ما أفادت به فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل اليوم الأربعاء.

وكان قد أُصيب 5 مواطنين بالرصاص خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة جنين ومخيمها.

وهدمت سلطات الاحتلال، الإثنين الماضي، منزلًا قيد الإنشاء في قرية طورة غرب جنين، بحجة عدم الترخيص.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت 13 منزلًا في القرية، تمهيدًا للهدم، بحجة عدم الترخيص.

وأعلنت "كتيبة جنين" التابعة لحركة الجهاد، في بيان، أن عناصر لها "اكتشفوا قوة خاصة على أطراف المخيم وأمطروها بصليات من الرصاص".

وفي نابلس، أصيب 31 فلسطينيًا بجراح وحالات اختناق، خلال مواجهات مع عشرات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في بلدة برقة قرب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وهاجم مستوطنون مركبات فلسطينية على طريق نابلس جنين بالحجارة، كما هاجموا منازل المواطنين في بلدة برقة وسط إطلاق نار.

الاحتلال الإسرائيلي جنين مخيم جنين

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