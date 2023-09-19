الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"الحرية المصري" يثمن قرار "الوطنية للانتخابات" بعقد مؤتمر حول الاستعداد لانتخابات الرئاسة

الدكتور أحمد إدريس
الدكتور أحمد إدريس

ثمن الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزي بحزب الحرية المصري، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعزم عقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل لاطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 

وفي سياق متصل أشار أمين تنظيم الحرية المصري، إلى أهمية المشاركة في التصويت في ظل جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ممارسة المواطنين حقوقهم الانتخابية وضمان وصول الناخبون إلى المراكز الانتخابية والإدلاء بأصواتهم دون أي معوقات بهدف ضمان حق المواطن في التعبير عن رأيه وضمان ممارسة عملية نزيهة لحقوق الإنسان في مصر .

مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة

كما أكد  الدور الهام للهيئة الوطنية للانتخابات في بحث سبل الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية القادمة، ووضع برامج التوعية والتثقيف للتوعية بأهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات من خلال عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة لإعداد المدربين لذوي الإعاقة للتعريف بإجراءات التصويت في الانتخابات وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حق وواجب.

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فيما أعرب عن دعمه الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال إنجازات الدولة المصرية، مشيراً إلى استمرار حزب الحرية المصرى بإطلاق فعاليات حملة "المسيرة والمسار" لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة واستمرار ندوات التوعية والمؤتمرات وحملات طرق الأبواب للتعريف بإنجازات الرئيس.
 

ويعقد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي  للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمراً صحفياً، في تمام الساعة الثانية من ظهر غد الأربعاء بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزي حزب الحرية المصري الهيئة الوطنية للانتخابات ذوى الاحتياجات الخاصة

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