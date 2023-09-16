حزب الحرية المصرى: قرارات الرئيس السيسى طوق نجاة لدعم المواطن

ثمَّن الدكتور عيد عبدالهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية في قرية سدس الأمراء، مركز ببا، ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه.

وقال "عبدالهادي": "الرئيس أثبت أنه على مسافة قريبة من كل مواطن مصري، ويدرك تمامًا حجم المعاناة المُلقاة على كاهله بسبب الظروف الاقتصادية العصيبة".

طوق نجاة لدعم المواطن

وأكد "عبدالهادي"، أن تلك القرارات بمثابة طوق نجاة لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتؤكد أن المواطن سيظل في منتصف دائرة الاهتمام لدى القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يتحدث دائمًا أمام الشعب المصري بكل شفافية ووضوح وعرض السلبيات قبل الإيجابيات، مما جعله اليوم يستحوذ على حب المصريين وجعلهم يدركون حجم التحديات الراهنة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، لم يغفل في قراراته أصحاب المعاشات، إذ وجه بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة، مما يعكس مراعاته لكل الفئات وحرصه على دعم الجميع ومد يد العون لكل الأسر المحتاجة.

وأضاف عبدالهادي، أن مبادرة "حياة كريمة" ساهمت في تغيير وجه الريف المصري سواء في الوجه القبلي أو البحريي، لا سيما الصعيد الذي عانى كثيرًا من سنوات التهميش حتى أصبح اليوم على قائمة أولويات الحكومة ومبادرة "حياة كريمة" نجحت في تحسين جودة حياة صعيد مصر، وعملت على تقديم كل الخدمات التي ساهمت في تلبية متطلبات واحتياجات الأهالي، فضلًا عن تحويله لبقعة صناعية وزراعية جديدة قادرة على الإنتاج والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي.