الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 77 طن قمامة ومخلفات في حملة ببني سويف

الوحدة المحلية
الوحدة المحلية

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بني سويف تحت إشراف علي يوسف ومديرية الطرق برئاسة المهندس ناصر فراج، أعمال إعادة تخطيط ورصف عدد من شوارع المدينة، ورفع كفاءة طريق بني سويف/ ناصر الزراعي وشارع الجيش، حيث يجرى تنفيذ التصور التخطيطي لهما على أرض الواقع، وكذلك رفع الإشغالات الثابتة التي من شأنها إعاقة خطة التوسعة والرصف.

محافظ بنى سويف يكلف بأعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور والميادين

يأتي ذلك في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، نحافظ بني سويف، وضمن خطة  المحافظة، التي تستهدف أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور والميادين، لتحقيق السيولة المرورية، وإضفاء المظهر الحضاري بمراكز ومدن المحافظة، مع التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من الوحدات المحلية وشركات المرافق في هذا الجانب.

الوحدة المحلية والمجالس القروية يوصلوا جهودهم في ملف النظافة والتجميل

كما واصلت الوحدة المحلية والمجالس القروية جهودها اليومية في ملف النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات ومواجهة التعديات، حيث تم رفع القمامة والمخلفات بعدد من شوارع المدينة والقرى التابعة، والتي أسفرت عن رفع 77 طن قمامة ومخلفات.

فضلاً عن صيانة أعطال المرافق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، علاوة على التنسيق مع حماية الأراضي لاستمرار تنفيذ الحملات المكثفة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بنطاق المركز، حيث تم تنفيذ إزالة في المهد لعدة حالات تطوير بالبناء وتعديات على الأراضي الزراعية بقرى بني عدي وكوم أبو خلاد وبهبشين.
 

بني سويف ناصر بهبشين الطرق المخلفات

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