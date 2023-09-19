الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: السبت والأحد حلقات خاصة من شمال سيناء

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه أجرى عدة لقاءات في محافظة شمال سيناء، ومن المقرر عرض هذه الحلقات يومي السبت والأحد المقبلين، معبرًا: "لأول مرة تشوفوا سيناء الجديدة العامرة بالخير".

سيناء بلا إرهاب 

وأكد موسي، خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن خلال هذه الحلقات قدت سيارة حتى الوصول إلي مطار العريش، لافتا إلى أن استعرض في هذه الحلقات تفاصيل حياة كريمة في سيناء، مشيرًا أن الطريق البري والجوي لسيناء آمن بصورة كبيرة، كما أن الأنفاق لعبت دورا كبيرا في تسهيل حركة النقل من القاهرة إلى سيناء مثل نفق تحيا مصر. 

سيناء أرض التنمية


وأضاف في حديثه، أن القنطرة شرق هي أول مدينة شهدت رفع العلم المصري في حرب أكتوبر، معبراً: "هناك مشروعات قومية عملاقة يتم العمل فيها على مدار ساعات الليل والنهار، وذهبت إلى مطار العريش الدولي والذي يشهد عملا مكثفا لافتتاحه، وسوف أكرر زيارتي لهذه الأرض التنموية التي تخلصت من الأيادي المعادية للوطن".

أحمد موسى الاعلامي احمد موسى صدى البلد على مسئوليتي تطوير سيناء

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