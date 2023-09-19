الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"محلية سفاجا" تُشكل لجنة لمتابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

لجنة لمتابعة جاهزية
لجنة لمتابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

كلف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اللجنة المشكلة برئاسة سكرتير المدينة وعضوية مديري الإدارات المختصة بالوحدة المحلية؛ للمرور على المدارس والمعاهد الأزهرية بمدينة سفاجا والقرى التابعة لها.

وتابع رئيس المدينة، أعمال اللجنة والتي تتمثل في مراجعة جاهزية المدارس والمعاهد لاستقبال الطلاب لـ العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث تمكنت اللجنة من المرور على عدد 31 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم وعدد 6 معاهد تابعة للأزهر الشريف وتمت مراجعة مهمات الإطفاء والنظافة العامة والتنسيق مع شركة المياه لتطهير كافة خزانات المياه الموجودة بالمدارس والمعاهد قبل بدء الدراسة.

 

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم مراجعة موقف وصول الكتب المدرسية ومراجعة كابلات الكهرباء والأسلاك الكهربائية والتأكد من سلامتها ومراجعة دورات المياه الخاصة بالطلاب وانتهت اللجنة من أعمالها بعد التأكد من جاهزية جميع المدارس والمعاهد لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد.

 

رئيس مدينة سفاجا يعلن طرح مبنى الخدمات السياحية بميناء سفاجا للاستثمار 


على جانب آخر، أعلن اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، عن طرح مشروع مبنى الخدمات السياحية بميناء سفاجا للاستثمار، مؤكدًا أن المبنى يقع على رصيف ميناء سفاجا مباشرة، وهو المكان المخصص لسفن الكروز والتي يبدأ موسمها من نهاية الشهر الحالي إلى بداية شهر 7 المقبل.

وأضاف رئيس سفاجا، أن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أعلنت عن عملية تأجير مجمع الخدمات السياحية بميناء سفاجا، وذلك بين الشركات المتخصصة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

ولفت إلى أن المبنى يخدم السائحين وجميع العاملين في ميناء سفاجا والمترددين عليه من سيارات وشاحنات التي يتجاوز عددها ال 100 ألف شاحنة في العام، حيث تسري على المزايدة أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

رئيس مدينة سفاجا العام الدراسى الجديد التربية والتعليم مبنى الخدمات السياحية البحر الاحمر

مواد متعلقة

مواطن من البحر الأحمر: السيسى وضع مصلحة مصر والمصريين فوق أى اعتبار

وزير النقل يتابع تقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

وكيل "تعليم البحر الأحمر" يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

ظهور القرش "بهلول" على شواطئ سفاجا (صورة)

الأكثر قراءة

عاجل.. "التموين" توضح حقيقة إيقاف صرف المقررات 4 أيام

حقيقة المنزل المعجزة الذي أثار الجدل في درنة: بقي صامدًا وسط السيول

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

الأهلى يكتسح المصرى برباعية ويصالح جماهيره بعد خسارة السوبر

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟