"محلية سفاجا" تُشكل لجنة لمتابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

كلف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اللجنة المشكلة برئاسة سكرتير المدينة وعضوية مديري الإدارات المختصة بالوحدة المحلية؛ للمرور على المدارس والمعاهد الأزهرية بمدينة سفاجا والقرى التابعة لها.

وتابع رئيس المدينة، أعمال اللجنة والتي تتمثل في مراجعة جاهزية المدارس والمعاهد لاستقبال الطلاب لـ العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث تمكنت اللجنة من المرور على عدد 31 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم وعدد 6 معاهد تابعة للأزهر الشريف وتمت مراجعة مهمات الإطفاء والنظافة العامة والتنسيق مع شركة المياه لتطهير كافة خزانات المياه الموجودة بالمدارس والمعاهد قبل بدء الدراسة.

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم مراجعة موقف وصول الكتب المدرسية ومراجعة كابلات الكهرباء والأسلاك الكهربائية والتأكد من سلامتها ومراجعة دورات المياه الخاصة بالطلاب وانتهت اللجنة من أعمالها بعد التأكد من جاهزية جميع المدارس والمعاهد لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد.

رئيس مدينة سفاجا يعلن طرح مبنى الخدمات السياحية بميناء سفاجا للاستثمار



على جانب آخر، أعلن اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، عن طرح مشروع مبنى الخدمات السياحية بميناء سفاجا للاستثمار، مؤكدًا أن المبنى يقع على رصيف ميناء سفاجا مباشرة، وهو المكان المخصص لسفن الكروز والتي يبدأ موسمها من نهاية الشهر الحالي إلى بداية شهر 7 المقبل.

وأضاف رئيس سفاجا، أن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أعلنت عن عملية تأجير مجمع الخدمات السياحية بميناء سفاجا، وذلك بين الشركات المتخصصة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

ولفت إلى أن المبنى يخدم السائحين وجميع العاملين في ميناء سفاجا والمترددين عليه من سيارات وشاحنات التي يتجاوز عددها ال 100 ألف شاحنة في العام، حيث تسري على المزايدة أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.