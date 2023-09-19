خبير تأمينى بالسوق المغربية: مؤتمر شرم الشيخ للتأمين فرصة لتبادل الخبرات

قالت بشرى الجابري، الخبير التأميني بالسوق المغربية، إن انعقاد مؤتمر شرم الشيخ للتأمين يعتبر في غاية الأهمية، حيث يساعدنا على تبادل الخبرات والتجارب.

أهمية التأمين الشمولي

وأضافت "الجابري" خلال لقائها ببرنامج "المراقب" على هامش ختام فعاليات مؤتمر التأمين، أن اليوم تم الحديث عن التأمين الشمولي، لافتة إلى أنه في غاية الأهمية لما له من تأثير على المجتمع والاقتصاد.

وتابعت: "نحرص في المغرب على تطوير تأمين الوفاء التي تعتبر سباقة للتأمين الشمولي في المغرب، لافتة إلى أنه تم فتح التأمين على الكوارث الطبيعية في المغرب منذ عامين أو ثلاثة، كما يوجد صندوق خاص بالناس التي لا تمتلك تأمينًا، وهذا الصندوق يضم جميع شركات التأمين، وبالتالي فإن المغرب يستفيد من إعادة التأمين على الكوارث الطبيعية".