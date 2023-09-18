الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس “الرقابة المالية” يُشيد بالمشاركة العربية فى مؤتمر التأمين بالقاهرة

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إننا نسعى إلى أن يصبح التأمين في مصر مثل نظيره في بقية دول العالم، ليجذب مزيدًا من العملاء. 

إشادة بالمشاركة العربية في مؤتمر التأمين بالقاهرة 

وأشاد فريد في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، بالمشاركة العربية في مؤتمر التأمين بالقاهرة، قائلا: التواجد العربي والدولي سواء على مستوى التأمين المباشر أو من خلال إعادة التأمين، يأتي تأكيدًا على انفتاح هذا القطاع، سواء في مجال التأمينات المباشرة أو من خلال إعادة التأمين على كل الشركات والأصعدة على المستوى الإقليمي، وهو ما يدل على جاذبية قطاع التأمين في مصر وإمكاناته الكامنة، حيث إننا جميعاً شهدنا نموًا لابأس به على مدار العام المنصرم، الذي بدأ في أغسطس 2022 وانتهى في يوليو 2023. 

وأوضح أن هذا النمو كان طيبًا، وعلق: "نستهدف المساواة بين المعدلات والأقساط التأمينية المصرية نسبة إلى الناتج المحلي للأسواق الناشئة". 

 

الدكتور محمد فريد الهيئة العامة للرقابة الرقابة المالية التأمينات مؤتمر التأمين بالقاهرة

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