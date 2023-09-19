على هامش «الأمم المتحدة».. وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان تحديات الأمن الغذائى

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيرته الكندية "ميلاني جولي"، على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن اللقاء شهد التشاور بشأن مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة في السودان، والتحديات الاقتصادية الدولية، والأمن الغذائي.

وزير الخارجية ونظيرته الكندية

تقييم سامح شكري للوضع في السودان

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزيرة الخارجية الكندية أعربت عن اهتمامها بالاستماع لتقييم وزير الخارجية بشأن تطورات الوضع في السودان، حيث استعرض شكري جهود مصر للتوصل لحلول للأزمة سواء من خلال اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، أو من خلال مسار دول جوار السودان، منوهًا باستقبال مصر لحوالي 310 آلاف مواطن سوداني حتى تاريخه.

وتناول وزير الخارجية أبرز التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى الحاجة لإسهام مختلف الدول، ومنها كندا، في جهود التعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمات المتعاقبة.

جانب من لقاء شكري وجولي

وأوضح السفير أبوزيد أن وزيرة الخارجية الكندية أشارت لاهتمام بلادها بالتعامل مع تحديات الأمن الغذائي، معربة عن استعداد بلادها لدعم مصر داخل المنظمات الدولية في هذا الشأن.

وكذلك، أكدت وزيرة الخارجية الكندية، أهمية مصر كأحد المقاصد الرئيسية للسياحة الكندية.