محذرًا من الكورتيزون.. أستاذ جلدية يكشف أفضل طرق علاج الأرتكاريا

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إن علاج مرض الأرتكاريا، بحقن الكورتيزون لن يفيد لأنها تُشعر المريض في البداية بالراحة، وبعدها يحتاج لحقنتين بدلًا من واحدة والأمر يزداد سوءً.

وأضاف “فرج” خلال حلقة برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن العلاج المستخدم الآن للأرتكاريا، هو تناول أكل صحي خالي من المواد الحافظة.

وتابع أن العرق إذا كان محدودًا وليس في كل الجسم ويوجد منه عصبي، مؤكدًا أنه يعالج بالبوتوكس، وكذلك علاج تعرق الرأس يكون بالبوتوكس مرتين فقط، مؤكدًا أن الأهم أن أنواع العرق العصبي، ويكون قبل الامتحانات أو الخطوبة، ويكون من الجبهة والأيدي ويكون بسبب الضغط.

عرق الإبط وهل يكون ألوان؟

وأشار إلى أن العرق تحت الإبط من الممكن أن يكون ذا لون أصفر أو أحمر، لأنه يخرج الأدوية من هذه المنطقة، موضحًا أن علاجه يتم من خلال البوتوكس.

وعن علاج السترتش مارك، حذر من استخدام الكورتيزون بشكل مفرط ويجب استخدام الترطيب بشكل مستمر لأنه علاج.