أستاذ جلدية يكشف عيوب الاستخدام المفرط لـ"الكورتيزون" وأضراره على الجسم والوجه

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إن هناك أدوية تكون مشبوهة عند استخدامها بشكل خاطئ ومنها "الكورتيزون"، والذي وصفه بأنه أصبح بمثابة رعب لكل الأطباء والأبحاث.

وأضاف خلال حلقة برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن الابحاث أكدت أن مساوئ الكورتيزون إن لم يستخدم بشكل جيد، فإنه يتسبب في عمل ضمور بسبب فرط الاستخدام، مشيرًا إلى أنه أطلق على هذا الأمر إدمان الكورتيزون؛ لأنه عند سحبه يتسبب في تفليق الجسم.

يحذر من استخدامه على الوجه

وتابع، أن بعض الناس تستخدم الكورتيزون لتفتيح البشرة يقوم بإزالة طبقات من البشرة ويبيضها مما يؤثر عليها، مؤكدًا أن تفليق البشرة من الصعب علاجه، محذرًا من وضع الكورتيزون على الوجه، وكذلك استخدامه في عمليات زيادة الجسم.