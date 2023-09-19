"الأعلى للصوفية": المشيخة تشهد صحوة علمية لتجديد الخطاب الدينى

تعقد المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة شيخ المشايخ ورئيس المجلس الأعلى الدكتور عبدالهادى القصبى، سلسلة من الندوات والمحاضرات تستمر لمدة 10 أيام بمشاركة 10 من علماء الدين لإلقاء 20 محاضرة بواقع محاضرتين يوميًا بمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية، فى إطار دور المشيخة التنويرى لأبناء الطرق والمصريين جميعًا والطلبة الدارسين بجامعات مصر ومعاهدها المختلفة من دول العالم، صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية أحمد قنديل.

وقال قنديل إن المشيخة خلال الشهور الماضية بدأت فى إجراء هيكلة وعدد من الإصلاحات وإنشاء العديد من القطاعات المختلفة لدعم رسالة التصوف السمح، وجاءت تلك المحاضرات فى مبادئ العلوم الشرعية بحضور أكثر من 100 مشارك بعد أن تقدم لحضور الندوة مجانًا أكثر من 500 مشارك مؤخرًا، وتعد تلك الندوات نشاطًا مميزًا وأداء متطورًا للنخبة العامة للطرق الصوفية.

وأعلن عن أن المشيخة العامة للطرق الصوفية لن تكتفي بتلك المحاضرات فى مبادئ العلوم الشرعية، وسوف تعقبها سلسلة من الندوات والمحاضرات لكبار العلماء أبرزهم الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور على جمعة والدكتور محمد أبوهاشم والدكتور فتحى حجازى من عدة محاضرات تستهدف إحياء وتبسيط العلوم الشرعية لجموع المصريين وأيضًا بالإضافة إلى عقد سلسلة من الندوات تتضمن محاضرات فى إدارة الأعمال لتحسين العمل الإدارى لأبناء الطرق الصوفية جميعًا.