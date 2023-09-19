مصريون مقيمون فى ليبيا يوجهون الشكر للرئيس السيسى على رعايته لهم

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول مشاركة مصر في عمليات البحث عن المصابين، وانتشال الجثث في المناطق المتضررة جراء الإعصار المدمر الذي ضرب ليبيا خلال الأيام الماضية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار التقرير إلى أنه استمرارًا لتوجيهات الرئيس السيسي في دعم الأشقاء الليبيين، حيث شارك عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار خلال الأيام الماضية.

وقامت القوات المسلحة بإنشاء معسكر الإغاثة المصري بمنطقة مرتوبة داخل المناطق المتضررة قرب مدينة درنة، للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الإعصار، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية.

أشكر الجيش المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسى على الاهتمام والرعاية

وقال مواطن مصري مقيم في ليبيا: "أشكر ربنا وأقول الحمد لله على ما حدث لي، وأيضًا أشكر الجيش المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام والرعاية لرعاياهم في أي مكان، سواء جوه مصر أو بره مصر، الدكاترة دايمًا حوالين مني وكل ساعتين بيبصوا عليا، والحمد لله خدت علاج والحمد لله على كل شيء".

فيما قال مواطن آخر: "أنا جيت إمبارح الساعة 4 الفجر، ولاقيت كل حاجة متوفرة لينا، علاج وأكل وشرب ورعاية، بنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجالته في الجيش المصري، جزاه الله كل خير".

كما قامت القوات المسلحة بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية العاجلة، ووسائل الإعاشة للمواطنين في العديد من المناطق الصعبة الوصول والخروج منها.