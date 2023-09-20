دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية خلال ساعات الصباح الأولى، وذلك لرغبة قطاع عريض من المسلمين في إحياء ساعات الليل المتأخرة طلبا للرزق الحلال والطمأنينة والسكنية القلبية.



دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

هناك العديد من الصيغ التي توضح دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، أبرزها الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب العون والمساعدة في الأوقات التي يستصعب الإنسان تداركها وإليكم الصيغ المأثورة للدعاء:-

اللهم افتح لدعائنا أبوابك ويسر لنا أسبابك وأصرف عنا عذابك .. اللهم يسر أمرنا اختر لنا ما هو خير لنا .. اللهم لا تثقل بنا أرضا ولا تكره بنا عبدا.. اللهم نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك .. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك.. واملأ قلوبنا بحبك .. اللهم أرحنا من مهموم الدنيا .. وأرزقنا التوفيق في جميع أمورنا .. يا أرحم الراحمين.. يارب العالمين.

اللهم باعد بيني وبين أخطائي .. واجعلني من عبادك الصالحين الطيبين.. اللهم ارزقني الخير الوفير.. ولا تكتب لي نصيب من العذاب في الدنيا والآخرة.. واكتب لي نصيبا من الخير.. واجعل هذه الليلة فرصة تتبدل فيها حياتي إلى الأفضل.. إنك على كل شيء قدير.

اللهم إني كان رزقي في السماء فأنزله.. وإن كان في الأرض فأخرجه.. وإن كان في بعيدا فقربه.. وإن كان قريبا فيسره.. وإن كان قليلا فأكثره .. وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.. يارب العالمين.. اللهم إني أسألك راحة لكل المسلمين.. والشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء.

اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها.. وافتح علينا أبواب الفرج والتوفيق والسداد من حيث لا نحتسب.. اللهم أتمم علينا نعمتك وعافيتك.. و أدم علينا شكر نعمك وأمنن علينا بالجنة والنجاة من النار واجعل لنا نصيب من شفاعة نبيك محمد صل الله عليه وسلم يوم نلقاك.

اللهم إني أسألك في هذا الصباح.. أن تبعد عني آذى الدنيا .. وحيرة النفس.. وحزن الليل.. وبكاء القلب.. وموت الضمير.. وسوء الخاتمة.. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول او فعل وأسألك البعد عن النار وما قرب إليها من قول او فعل.. إنك على كل شيء قدير.

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