الإثنين 18 سبتمبر 2023
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مصر

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

في بداية صباح يوم جديد يطلب المسلمين البركة في الرزق، واستجابة الدعاء لهم، لذا يكثر التساؤل عن أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 بشكل يومي.

 أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023.

دعاء الصباح اليوم الإثنين 

  • اللهم ارزقني الرضى وراحة البال، اللهم لا تكسر لي ظهرًا ولا تصعب لي حاجة ولا تعظم عليّ أمرًا، اللهم لا تحني لي قامة ولا تكشف لي سترًا.
  • اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.
  • لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".
  • اللهم افتح لي أبواب السعادة والراحة والأمل .
  • اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتى، ثم اذكر حاجتك.

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دعاء الصباح اليوم الإثنين 

  • ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
  • اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .
  • الحمد لله أصبحنا  على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
  • ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.
  • ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
  • يا رب الستر من الفضيحة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.
  • اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
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