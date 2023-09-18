في بداية صباح يوم جديد يطلب المسلمين البركة في الرزق، واستجابة الدعاء لهم، لذا يكثر التساؤل عن أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 بشكل يومي.

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023.

دعاء الصباح اليوم الإثنين

اللهم ارزقني الرضى وراحة البال، اللهم لا تكسر لي ظهرًا ولا تصعب لي حاجة ولا تعظم عليّ أمرًا، اللهم لا تحني لي قامة ولا تكشف لي سترًا.

اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

اللهم افتح لي أبواب السعادة والراحة والأمل .

اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتى، ثم اذكر حاجتك.

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دعاء الصباح اليوم الإثنين