الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"احتفلوا بمولد النبى".. عبدالمعز: دعاء المسلمين للرسول بالوسيلة يحل لهم شفاعته

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، سبب ترديد دعاء "اللهم آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة"، مؤكدا أن "الوسيلة" هى أعلى درجات الجنة على الإطلاق، ولا تنبغي إلا لفرد واحد من عباد الله وهو سيدنا النبي.

وقال، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الله عز وجل وعد رسول الله بدرجة "الوسيلة".

وعن سبب دعاء المسلمين لرسول الله بدرجة الوسيلة رغم أن الله قد منحه إياها، أضاف: "يدعو المسلمون بالوسيلة لرسول الله من أجلهم هم وليس للنبي محمد، مستشهدًا بحديث نبوي (من طلب لي الوسيلة حلت له الشفاعة)".

الاحتفال بمولد النبي يبهج النفس 

وتابع: "لما نتكلم عن سيدنا النبي، ونتحدث عن سيرة النبي، ونحتفل بمولد سيدنا النبي، يكون لنا وليس له، ففي كل شىء يخصه حياة لقلوبنا نحن وبهجة لنفوسنا".

وواصل عبدالمعز: "سورة يونس أمرنا الله فيها بالفرحة برسول الله والاحتفال به، فالحمد لله أنه أكرمنا برسول الله".

رمضان عبدالمعز لعلهم يفقهون رسول لله مولد النبي برنامج لعلهم يفقهون

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