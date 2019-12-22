الجندى: لو طبقنا الشريعة على الرجال الممتنعين عن دفع المهر فلن يُصلى على رجل

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النساء ضعفاء لدينا، وكثيرًا من الرجال استغل سذاجة بعض النساء أسوأ استغلال.



وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقون"، والمذاع عبر فضائية "dmc": "أكلنا أموالهن ومهورهن، وأخذنا ميراثهن وبعد ذلك منعهن من العمل وفي النهاية اعتدينا عليهن بالضرب"، مؤكدًا أن كل الأحكام الفقهية وكل الفتاوى مصبوبة على المرأة.



وأوضح أنه باعتبار أن المهر، يعتبر دينا على الرجل في حال عدم إعطائه للمرأة في حياته، فإنه لو عملنا بالشريعة وأحكام النبي عليه السلام في عدم صلاة الجنازة على من عليه دين، فإنه لن يصلى على أي رجل.